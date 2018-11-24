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Ankaragücü-Beşiktaş maçından notlar

- Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, MKE Ankaragücü maçında geçen haftaki Demir Grup Sivasspor karşılaşmasına göre kadroda 4 değişiklik yaptı- Karşılaşma öncesi ısınırken sakatlanan Medel'in yerine ilk 11'de Gökhan Gönül başladı- Siyah-beyazlılarda kaleci Karius bir maç aradan sonra yeniden ilk 11'de şans buldu

24 Kasım 2018 Cumartesi 19:27
Ankaragücü-Beşiktaş maçından notlar


KAYSERİ (AA) - Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasındaki MKE Ankaragücü karşılaşmasında, ligdeki son maça göre kadroda 4 değişikliğe gitti.

Siyah-beyazlı ekipte, ligin 12. haftasındaki Demir Grup Sivasspor maçında ilk 11'de görev yapan oyunculardan Pepe ile Ryan Babel, ülkelerinin milli takımlarında geçirdikleri sakatlık nedeniyle Ankaragücü maçı kadrosunda yer almadı.

Teknik direktör Şenol Güneş, bu oyuncuların yanı sıra Sivasspor maçında ilk 11'de şans verdiği Oğuzhan Özyakup ve kaleci Tolga Zengin'i de Ankaragücü karşısında yedek soyundurdu.

Güneş, bu futbolcuların yerine Mustafa Pektemek, Dorukhan Tokgöz, Necip Uysal ve kaleci Karius'a ilk 11'de şans verdi.

Diğer yandan maçın ilk 11'inde yer almasına rağmen ısınma sırasında ağrı hisseden Medel'in yerine Gökhan Gönül görev yaptı.

Beşiktaş karşılaşmaya, Karius, Necip Uysal, Gökhan Gönül, Vida, Caner Erkin, Atiba, Dorukhan Tokgöz, Quaresma, Ljajic, Güven Yalçın, Mustafa Pektemek 11'i ile çıktı.

Siyah-beyazlı ekibin kulübesinde Tolga Zengin, Utku Yuvakuran, Fatih Aksoy, Oğuzhan Özyakup, Vagner Love, Cyle Larin yer aldı.

Pepe ve Babel'in yanı sıra Adriano Correia,Enzo Roco, Jeremain Lens ve Gökhan Töre de bu maçta sakatlıkları nedeniyle forma giyemedi.

Demir Grup Sivasspor maçında kaleyi Tolga Zengin'e teslim eden teknik direktör Güneş, bir maç aradan sonra formayı yeniden Alman kaleci Karius'a verdi.


- MKE Ankaragücü'nde 2 değişiklik


MKE Ankaragücü ise geçen haftaki Atiker Konyaspor maçının 11'ine göre 2 değişiklikle Beşiktaş karşısına çıktı.

Teknik direktör İsmail Kartal, Beşiktaş karşısında ligin 12. haftasındaki Atiker Konyaspor maçında forma giyen Bakary Kone ve Antone Putsila'nın yerine Alihan Kubalas ile Kubilay Kanatsızkuş'a şans verdi

Ankaragücü karşılaşmaya Korcan Çelikay, Erdem Özgenç, Alihan Kubalas, Yalçın Ayhan, Pinto, Djedje, Faty, Kenan Özer, Kubilay Kanatsızkuş, Bifouma, El Kabir 11'i ile çıktı.

Sarı-lacivertlilerde, Altay Bayındır, Mehmet Sak, Sedat Ağçay, Youness Mokhtar, Bakary Kone, Thibault Moulin, Alessio Cerci, Anton Putsila, İlhan Parlak ve Kehinde yedek soyundu.


- Ankaragücü taraftarı takımı yalnız bırakmadı


Sabah erken saatlerden itibaren otobüslerle Kayseri'ye gelen binlerce MKE Ankaragücü taraftarı, kendilerine ayrılan tribünleri doldurarak coşkulu bir şekilde takımlarını destekledi.

Konuk ekip Beşiktaş'ın taraftarı da kendilerin ayrılan bölümü doldurarak takımlarına destek oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu, daha önce açıklanan Osmanlı Stadı'nın zemininin, sporcu sağlığını riske edecek durumda olduğu tespit edildiği için MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçının Kayseri'deki Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'na alındığını duyurmuştu.


Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 19:27
  1. Beşiktaş
  2. Futbol
  3. MKE Ankaragücü
  4. Spor Toto Süper Lig

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