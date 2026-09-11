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Gündem Ankara'dan yürekleri ferahlatan haber
Gündem

Ankara'dan yürekleri ferahlatan haber

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Ankara'dan yürekleri ferahlatan haber

Ankara'dan yürekleri ferahlatan haber geldi. Gölbaşı ilçesinde meydana gelen orman yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Taşpınar Mahallesi'ndeki Çiçek Kent Sitesi yanındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı, arazöz, tanker ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sevk edildi.

 

HELİKOPTER HAVALANDI

Ayrıca bir helikopter de havadan müdahale için bölgeye ulaştı.

Polis ekipleri, tedbir amacıyla çevredeki yerleşim yerlerini boşalttı. Yangın alanına giden yollar kapatıldı.

Yangın, ekiplerin yoğun müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

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