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Gündem Ankara'dan acı haber! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Gündem

Ankara'dan acı haber! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ankara-İstanbul TEM Otoyolu'nda 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-01 16:16:00 -
Ankara'dan acı haber! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ankara-İstanbul TEM Otoyolu'nda, bir otomobilin TIR'a arkadan çarpması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Kazada aynı arabada bulunan 4 kişi hayatını kaybetti.

Ölüler var

5 kişinin yaralandığı kazada, Ankara istikametine seyreden Tahir Akdoğan idaresindeki 34 GEF 02 plakalı otomobil, otoyolun 45. kilometresi İneköy mevkisinde, aynı yönde ilerleyen Ferhat K'nin kullandığı 34 NF 6328 plakalı TIR'A arkadan çarptı. 

Kazada, sürücü Akdoğan ile otomobildeki Sabahat Demir, Tenzile Akdoğan ve Mehmet Demir yaşamını yitirdi.

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