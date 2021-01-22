  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Ankara'dan AB'ye 'Diplomatik' atak
Siyaset

Ankara'dan AB'ye 'Diplomatik' atak

Türkiye- AB ilişkilerinde son dönemde karşılıklı adımlar ve söylemlerle oluşan olumlu atmosferin yanı sıra planlanan ziyaretler ve yüz yüze temaslar Ankara-Brüksel hattında diplomasi gündemini hareketlendirdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-22 11:27:00 -
Ankara'dan AB'ye 'Diplomatik' atak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun bugün Brüksel’e yola çıkmasıyla başlayacak yoğun AB mesaisi, Türkiye-AB ilişkilerine dair kritik görüşmelere sahne olacak. Çavuşoğlu, 20-22 Ocak’taki Brüksel temaslarında AB Konseyi ve AB Komisyonu üst düzey yetkilileriyle ve AB’nin Avrupa Parlamentosu’nun bazı üyeleriyle bir araya gelecek.

Brüksel çıkarması

Türkiye-AB ilişkilerinin tüm boyutlarının ve Türkiye’nin AB’ye üyelik sürecinin ele alınacağı görüşmelerde güncel, bölgesel ve uluslararası konular da masaya yatırılacak. Çavuşoğlu muhataplarına, ilişkilerde olumlu gündem üzerinden ilerleme sağlanmasına ilişkin beklentilerimizi aktaracak. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile de görüşmesi planlanan Çavuşoğlu’nun temaslarında, mart ayında 5. yıldönümü geride kalacak olan AB ile göç mutabakatının güncel gereksinimlere göre yenilenmesi yönünde Türkiye’nin daha önce sunduğu öneriyi hatırlatması bekleniyor.

Vize masada

Vize serbestisinin hayata geçirilmesi, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi, terör ve düzensiz göçle mücadelede somut adımlar atılması konularının da ele alınacağı temaslarda Çavuşoğlu’nun, Doğu Akdeniz geriliminin çözümü noktasında Türkiye’nin çok taraflı konferans düzenlenmesi yönündeki teklifini de yeniden dile getirmesi öngörülüyor. Bu ay İspanya’ya ve AB dönem başkanlığını devralan Portekiz’e yaptığı ziyaretlerin ardından, bir önceki AB dönem başkanı Almanya’nın Dışişleri Bakanı ile Ankara’da bir araya gelen Çavuşoğlu’nun Brükselde, Türkiye’nin AB yolunun yanı sıra üye ülkelerle ilişkilerin ve bölgesel iş birliğinin de öne çıkması bekleniyor. Bu ay sonunda ya da şubat başında Türkiye’ye gelmesi öngörülen AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel’in ziyaretine ilişkin hazırlıkların da ele alınacağı belirtiliyor. Çavuşoğlu ayrıca, Belçika Başbakan Yardımcısı, Dışişleri, Avrupa İşleri, Dış Ticaret ve Federal Kültürel Kurumlar Bakanı Sophie Wilmes ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’le ikili ve çok taraflı ilişkileri değerlendirecek.

Diyalog devam ediyor

İlişkilerdeki tüm sorunlara rağmen AB’ye tam üyelik, Türkiye’nin stratejik hedefi olmaya devam ediyor. Üyelik sürecinde reformlara kararlılıkla bağlı olduğunu belirten Türkiye’nin AB’den öncelikli beklentisi, sorunlara tarafsız ve yapıcı bir yaklaşım sergilenmesi ve fasıllarla ilgili siyasi engellerin kaldırılması. Ayrıca Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi ve Doğu Akdeniz sorunlarınada diyalog ve müzakere kanalıyla çözüm aranıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'de her şey yeni başlıyor! İç savaş kapıda
Dünya

ABD'de her şey yeni başlıyor! İç savaş kapıda

ABD basınının istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Cumhuriyetçi eyaletlerde silahlı gruplar isyan hazırlığı yapıyor...
Neden uçtu bu gıda fiyatları? İşte zamların sebebi
Ekonomi

Neden uçtu bu gıda fiyatları? İşte zamların sebebi

Son dönemde mutfak alışverişi için marketlere giden vatandaşlar zamlı fiyatlar karşısında şaşkına uğruyor. Ayçiçek yağından tereyağına, peyn..
Bayraktar: Türkiye artık savaş doktrinlerini değiştiriyor
Gündem

Bayraktar: Türkiye artık savaş doktrinlerini değiştiriyor

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, Türkiye'de savunma sanayisinde ciddi bir dinamizm olduğunu ifade ederek, son 15 senede bu al..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay