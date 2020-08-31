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Gündem Ankara'daki orman yangını kontrol altına alınamadı
Gündem

Ankara'daki orman yangını kontrol altına alınamadı

Ankara'nın Nallıhan ilçesi Karakiris dağında dün öğlen saatlerinde çıkan orman yangını devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-31 05:18:00 - 2020-08-31 05:19:04
Ankara'daki orman yangını kontrol altına alınamadı

Ankara'nın Nallıhan ilçesi Yeşilyurt, Beyalan Mahallesi yakınlarındaki Karakiris dağında dün öğlen çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etmesine rağmen yangın kontrol altına alınamadı.

Devam eden yangına 2 uçak, 68 Arazöz, 5 Dozer, 1 Yönetim Helikopteri müdahale ediyor. Çevre illerden de itfaiye ekipleri sevk edilen yangın nedeniyle Zaimoglu ve Yesilyurt köylerinde evler boşaltıldı. Ayrıca İzmir'den sevk edilen tanker uçak Sapanca gölünden aldığı su ile yangına müdahalede bulunuyor.

Yangının çıkış nedeni ise henüz tam olarak bilinmiyor.

 

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