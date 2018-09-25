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Ankara'daki o mahallelerin sakinleri travestilerden bıktı! 'Yok mu beni...’ diye bağırıp kendini yere attı!

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Gaziosmanpaşa, Küçükesat, Büyükesat gibi mahallelerde yaşayan vatandaşlar, caddelerde müşteri bekleyerek olay çıkaran travestilere karşı Ankara Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğünün önlem almasını bekliyor. Birçok büyükelçilik ve yabancı temsilciliğin bulunduğu Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, her gün olay çıkaran travestilerin bağırıp çağırarak çevreyi rahatsız ettiklerini anlatıyor.

25 Eylül 2018 Salı 21:57
Ankara'daki o mahallelerin sakinleri travestilerden bıktı! 'Yok mu beni...’ diye bağırıp kendini yere attı!

 yeniakit.com.tr  özel haber 

Başkent Ankara'nın kalbi olan Çankaya ilçesinde Kızılay başta olmak üzere, Gaziosmanpaşa, Küçükesat, Büyükesat gibi mahallelerde yaşayan vatandaşlar, caddelerde müşteri bekleyerek olay çıkaran ve çevreyi rahatsız eden travestilere karşı yetkililerin önlem almasını istiyor.

Birçok ülkeye ait büyükelçilik binalarının bulunduğu Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde yaşayan bir vatandaş, Yeni Akit’e yaptığı açıklamada, travestilerin bağırarak mahalle sakinlerini rahatsız ettiğini, müşterileriyle anlaşamayınca kavga ettiğini belirtti.

ARA SOKAKLARDA AHLAKSIZ PAZARLIK

Travestilerin ara sokaklarda müşterileriyle ahlaksız pazarlıklara girdiğini anlatan vatandaş, “Cadde üzerinde müşteri bekliyorlar. Önceden de rahatsız olurduk ama artık ara sokaklara kadar girdiler. Olmadık rezillikler görüyoruz. Apartmanlarımızın önünde müşterileriyle pazarlık yapıyorlar. Anlaşamayınca da kavga ediyorlar. Sarhoş vaziyette bağırdıklarına şahit oluyoruz. Uyuşturucu da kullanıyor olabilirler. Bazen arkadaşlarıyla kavga ediyorlar. Geçenlerde birisi sokak ortasında, ‘yok mu beni s…’ diye bağırıp kendini yere attı. Sonra arkadaşı kaldırıp götürdü. Yetkililer buna artık bir çözüm bulmalı” ifadelerini kullandı.

Başkent Ankara’nın kalbinde yaşanan ahlaksızlıklardan bıkan vatandaşlar, Ankara Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğünden çözüm bekliyor.

 

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 21:57
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