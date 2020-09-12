Ankara'daki kum fırtınasının nedeni ne? Flaş açıklama

Ankara'nın Polatlı ilçesini karanlığa bürüyen ani kum fırtınası, görenleri şaşkına çevirdi.

Polatlı'yı vuran kum fırtınasının ardından CNN Türk canlı yayına bağlanan meteoroloji editörü Bünyamin Sürmeli, kum fırtınasının kuraklık ile ani yükselen basınç dalgaları yüzünden meydana gelmiş olabileceğini belirtti.

Sürmeli, fırtınaların bu seviyede yaşanmasının artık anormal normalimiz haline gelmeye başladığını bildirdi.

Akdeniz'de nasıl hortumlar fazlalaştıysa, rüzgarların da kuvvetlendiğini ifade eden meteoroloji editörü, İç Anadolu'nun hortumların ve fırtınaların oluşabildiği bir coğrafya olduğunu, dolayısıyla bu tür ani rüzgarların, ani basınç dalgalarının meydana gelebildiğini söyledi.

Sürmeli, bu kum fırtınasının nedeninin muhtemelen uzunca bir süredir yağış olmaması olabileceğini, çok kuraklık olduğunu, toprağın çok kuruduğunu belirtti.

Bünyamin Sürmeli, bugün itibari ile bir günlük ve akşam saatlerine yönelik yağış beklentisinin bulunduğunu ancak bu yağışın sıcaklık artışı ile beraber kendini gösteren bir yağış olduğunu söylediklerini bildirdi.

Sürmeli, rüzgarların da yaklaşık 35-40 kilometreler civarında olduğunu, fakat çok kısa bir süreliğine rüzgarın anlık bir sıçrama yaşadığını, rüzgarın hamlesinin 50-55 km'ye çıkmış durumda olduğunu, bunun da o rüzgar nedeniyle anlık sıçrama sebebi ile bu seviyelere gelmiş durumda olduğunu kaydetti.

"Kum fırtınasının tamamen ortadan kalkması zor"

Saat 6-7 sularında rüzgarın yine 20 km'ye inmiş olacağını ifade eden Sürmeli, kum fırtınasının tamamen ortadan kalkmasının zor olduğunu, etkisini sürdürüp ardından ömrünü tamamlayacağını söyledi.

Bu kuvvetli rüzgarın devam etmesi, saat 6'dan sonra da kademeli olarak aşağıya inmesini beklediklerini vurgulayan Sürmeli, muhtemelen bu kum fırtınasını yapanın da bu rüzgar olduğunu sözlerine ekledi.

Ekim ve Kasım aylarının da ciddi kurak geçeceğini belirten Sürmeli, yaz mevisimi boyunca yağmurun yağmadığı yerler olduğunu, bu kadar kuraklığın ardından böyle kuvvetli bir rüzgar ve yükselici hareketin meydana geldiğini, bu zamanda da kum fırtınalarının oluşabildiğini söyledi.