Ankara'daki Halk Ekmek Fabrikası'nda mide bulandıran manzara! Melih Gökçek'ten CHP'li Mansur Yavaş'a sert tepki

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait Halk Ekmek Fabrikası'nın içinin skandal görüntüleri ortaya çıktı. Sosyal medyadan AK Parti eski Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek'in paylaştığı fotoğraflar şaşkına uğrattı.

CHP'li belediyede hijyenden uzak halk ekmek üretimi

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası'ndaki kazanlardan hamurun nasıl taştığı, yerlerdeki kirin, kirli bezlerin ve unların nasıl iç içe olduğuna dair fotoğraf kareleri Ankaralılar tarafından tepki topladı. Ayrıca kirli börek ve baklava tepsilerinin temizlendiği belirtilen lavabodaki kirlilik ise görenleri hayretler içinde bıraktı. Koronavirüs salgını döneminde Ankaralılar'ın bu görüntülere tepkisi ise sosyal medyada çok büyük yankı uyandırdı.

"Çapsızsın çapsız"

Halk Ekmek Fabrikası'nın ve kazanların hijyenden uzak fotoğraflarını paylaşan Gökçek, "Aşağıdaki fotolar halk ekmeğin içi... Kadrom hazır diyordun. Bir yılda 5. genel müdür... Seçemiyorsun Sn Yavaş... Çapsızsınız çapsız... #ruyabitti" ifadelerini kullandı.

Halk ekmeği rezil ettiniz

Gökçek, Ankara Takipte hesabının paylaştığı, kirli börek ve baklava tepsilerinin temizlendiği belirtilen yerin fotoğraflarını da paylaşarak, "Ankara takip de, halk ekmekteki rezaletleri göstermeye devam ediyor. Güya yönetici değiştirdiler. Mansur Yavaş bu kaçıncı genel müdürün? Halk Ekmeği rezil ettiniz. Ankaralı ya bu rezaletimi layık görüyorsun?" dedi.

"Güya temizlik yapılan lavaboların durumu"

Ankara Takipte hesabı ise fotoğraflar birlikte şu yorumu yaptı:

"CHP'li Mansur Yavaş'ın ekibinin yönettiği Halk Ekmek insan sağlığıyla oynamaya devam ediyor. Börek ve baklava tepsilerinin durumu. Güya temizlik yapılan lavaboların durumu"

Daha öncede benzer görüntüler ortaya çıkmıştı

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası'ndaki sefer bölümünde hijyenden yoksun olan kirli tuvaletlerin, tavanın küflerini gösteren ve ekmek sepetlerinin kirli halinin yer aldığı fotoğraflar ortaya çıkmıştı. Sosyal medyada yer alan fotoğrafların ardından Ankaralılar bu duruma büyük tepki göstermiş ve sosyal medyada gündem olmuştu.

Sabah