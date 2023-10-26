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Yerel Ankara'daki feci kazada şoföre istenen ceza belli oldu
Yerel

Ankara'daki feci kazada şoföre istenen ceza belli oldu

Yeniakit Publisher
2023-10-26 14:57:00 -
Ankara'daki feci kazada şoföre istenen ceza belli oldu

Ankara'da belediye otobüsünün korkuluklara çarpması sonucu meydana gelen 1 kişinin öldüğü, 34 kişinin yaralandığı kaza ile ilgili davada tutuksuz yargılanan şoför Yıldırım Çiçek hakkında savcı mütalaasını açıklayarak, 22 yıl 6 ay hapis cezası talep etti.

Ankara Elektrik, Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesesine (EGO) ait Yıldırım Çiçek yönetimindeki 06 BU 2075 plakalı otobüs, 22 Aralık 2021'de Ayaş Yolu'ndan Yenikent yönüne giderken kontrolden çıkarak korkuluklara çarptı. Kazada yolculardan Hatice Akçabayır hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sonunda, hastane raporuna göre kanında sentetik bir uyarıcı olan 'amfetamin' tespit edilen, otobüsü kullanırken de telefonla uğraştığı araç içindeki kameradan belirlenen Yıldırım Çiçek hakkında, dava açıldı. İddianamede olay anında kanında amfetamin tespit edilen; ancak Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan analizde kan ve idrarında uyuşturucu maddeye rastlanmayan Yıldırım Çiçek’in 'taksirle bir kişinin ölümüne ve birden çok kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek' suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

'ŞOFÖR UYKUSUZ VE TUHAF GÖRÜNÜYORDU'

Ankara Batı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugünkü duruşmasına sanık Yıldırım Çiçek katılmazken, taraf avukatları ve müştekiler hazır bulundu. Kaza anında otobüste olan yolculardan Nuri Çeliksu, sanık Çiçek'in yol boyunca gergin olduğunu ve sürekli ani frenler yaptığını ileri sürerek şikayetçi olduğunu belirtti. Yolculardan Eray Pekdoğan da şoför Çiçek'in uykusuz ve tuhaf göründüğünü bu nedenle otobüse binerken tedirgin olduğunu belirtti. Pekdoğan, otobüsün ön tarafında olduğunu; ancak bir süre sonra tedirgin olduğu için arka tarafa geçtiğini ve yaklaşık 20 dakika sonra da kazanın meydana geldiğini söyleyerek, sanıktan şikayetçi olduğunu belirtti.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanığın kan ve idrarında uyuşturucu ve alkol bulunmadığını, 61 kilometre hız ile giderken dikkatini cep telefonuna verdiğinin tespit edildiğini belirtti. Savcı, sanık Yıldırım Çiçek'in direksiyon hakimiyetine önem vermediğini ve Hatice Akçabayır'ın vefatı ile diğer yolcuların da yaralanmasına neden olduğunun anlaşıldığını belirterek, 'bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne ve birden çok kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek' suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis ile cezalandırılmasını talep etti.

Müşteki avukatları, raporun kazadan uzun süre sonra düzenlendiği gerekçesiyle sanığın kanında uyarıcı madde tespit edilmediğini öne sürerek, Yıldırım Çiçek’in tutuklanmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Yıldırım Çiçek’in ev hapsi şeklindeki adli kontrolünün devamına karar vererek, duruşmayı erteledi. (DHA)

 
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