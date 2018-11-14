Ankara'daki darbe davalarının bilançosu açıklandı!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin başkentte açılan 56 davadan bugüne kadar tamamlanan 33'ünde 420'si ömür boyu olmak üzere 698 darbeciye hapis cezası verildi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturmalar sonucu hazırlanan iddianamelerle teşebbüse katıldıkları gerekçesiyle sanıklar, hakim karşısına çıkarak hesap vermeye başladı.

Ankara'da bugüne kadar açılan 56 darbe girişimi davasından 33'ünde yargılamalar tamamlandı. Sona eren davalarda, 220 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 200 kişi müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Sanıklardan 278'i ise çeşitli sürelerde hapis cezasına mahkum edildi. Tamamlanan davalarda bazı sanıkların da beraati kararlaştırıldı. Davalardan 23'ünde ise 2 bin 780 sanığın yargılanması sürüyor.

İlk karar

Sanık sayısı ve eylemleri itibarıyla 15 Temmuz darbe girişimine dair bazı davalar kamuoyunda geniş yer buldu.

Buna göre, başkentteki davalardan ilk karar, 15 Haziran 2017'de Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'nın alıkonulmasına ilişkin davada verildi.

Bu davada, sanıklardan 18'i ağırlaştırılmış müebbet ve 12'şer yıl, 5'i ise müebbet ve 10'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı. Eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Kurmay Albay Muhsin Kutsi Barış'ın da "kişiyi hürriyetinden alıkoyma" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmedildi.

Mahkeme heyeti, sanıklar hakkında takdir indirimi uygulamadı.

Bunun yanı sıra mahkeme heyeti, bütün sanıklara, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan da ağırlaştırılmış müebbet cezası verdi ancak fiilden sonraki davranışlarını dikkate alarak, sanıkların 13'ünün cezasını takdiri indirimle müebbet hapse çevirdi.

Mahkeme heyetleri ağırlaştırılmış müebbete hükmetti

Polatlı ilçesindeki 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada aralarında eski Tümgeneral Osman Ünlü ile eski Tuğgeneral Murat Aygün'ün de bulunduğu 27 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 20 kişiye müebbet hapis verildi.

Mahkeme heyeti, sanıklardan 217'sini ise "anayasayı ihlale yardım" suçundan 12 yıl 6 ay ile 20 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezalarına çarptırdı. Aralarında Albay Varol Aydın, bir sivil memur ve 62 erin olduğu 64 sanık ise beraat etti.

Tankları çıkaranlara ceza

Ankara 18. Ağır Ceza Mahkemesince görülen, Mamak 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı tank taburu personelinin katıldığı eylemlere ilişkin davada da 11 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 27 sanığa da müebbet hapis cezası verildi.

14 sanığın çeşitli sürelerde hapis cezalarına çarptırıldığı davada, darbe girişimi sırasında er olarak vatani görevlerini yapan 11 sanığın da beraati kararlaştırıldı.

Darbe girişiminin yaşandığı gece Gölbaşı'ndaki TÜRKSAT yerleşkesinde yayınları kesmeye çalışan 5'i sivil 17 kişinin yargılandığı davada 4 firari sanığın dosyası ayrıldı. Tutuklu 13 sanığa ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi karara bağlandı.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi, eski asker olan sanıkların TÜRKSAT personeli Ahmet Özsoy ve Ali Karslı'nın şehit edilmesi nedeniyle ikişer kez daha ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmalarına hükmetti.

Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirmek isteyen darbeci general Semih Terzi'yi vurarak darbe teşebbüsünün seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, 18 sanığın tamamı Halisdemir'e yönelik "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

Dönemin Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı olan emekli Orgeneral Kamil Başoğlu'nun kaçırılmasına ilişkin davada ise sanıklardan birine ağırlaştırılmış müebbet ve 9 yıl, ikisine müebbet, ikisine de müebbet ve 7 yıl 6'şar ay ceza verildi.

Eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Kurmay Albay Muhsin Kutsi Barış ile eski Tabip Binbaşı Adem Parlak ise 9'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay tarihinde vatani görevlerini yapmakta olan iki er beraat etti.

Tankla vatandaşları ezmişler

Mamak 28. Mekanize Tugayı'ndan çıkan zırhlı araçlarla FETÖ'nün darbe girişimine katıldıkları ve "Mesut Yağan"ın şehit edilmesi eylemine karıştıkları iddiasıyla 38 kişinin yargılandığı dava, Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesinde karara bağlandı.

Eski binbaşılar Fatih Efe, Dursun Koca, Ahmet Çelikel ile eski üsteğmen Abdurrahman Koçoğlu'na ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Sanıklardan Koçoğlu'nun ayrıca "nitelikli öldürme" suçundan da ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldığı kararda, suç işleme kasıtlarının olmadığı gerekçesiyle diğer 34 sanığın beraatine hükmedildi.

Kara Harp Okulundan helikopterle Genelkurmay'a giderek darbe girişimine destek oldukları iddiasıyla 8'i rütbeli, 156'sı Kara Harp Okulu kursiyeri 164 kişi hakkında açılan davada, 4 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 60 sanık ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki darbe girişimi eylemlerine ilişkin davada, aralarında eski tuğamiraller İrfan Arabacı ve Murat Şirzai'nin de olduğu 47 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 18 kişi ise müebbet hapis cezası aldı.

31 sanığa daha ağırlaştırılmış müebbet

Darbe girişimi sırasında Jandarma Okullar Komutanlığındaki eylemlere ilişkin dava, Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesince 17 Temmuz 2018'de karar bağlandı.

Ceza alan 31 sanık arasında dönemin okul komutanı eski tuğgeneral Sadık Köroğlu ile eski Albay Özkan Doğanay, Yarbay Hacı Akyel, Yarbay Efkan Güler ve Binbaşı Tarık Görener de bulunuyor.

Öte yandan 15 Temmuz 2016'da Bando Okulları Komutanlığındaki eylemlerle ilgili bir sanığın "ağırlaştırılmış müebbet", 7'sinin ise "müebbet hapisle" cezalandırılmasına ilişkin Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesince verilen karar, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi tarafından onandı.