Ankara'daki barajların doluluk oranına güncelleme: İşte o oranlar...
Aralık ve şubat aylarında yüzde 8 seviyelerinde olan Ankara barajlarının doluluk oranı, yüzde 17,25’e seviyesine yükseldi.
Yüksek kesimlerde ve dağlarda biriken karların hava sıcaklığının artmasının ardından erimesi ile barajlardaki doluluk oranı yükselmeye başladı.
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü'nün baraj doluluk oranlarına göre, 13 Şubat’taki yüzde 8,90’lık aktif yani kullanılabilir su doluluk oranı, yüzde 17,25’e yükseldi.
Ankara’nın 1 milyar 584 milyon metreküplük toplam baraj hacmindeki 273 milyon 325 bin metreküplük yüzde 17,25’lik doluluk oranına denk geliyor.