0553 313 94 23

Ankara'daki acı olayda şok sözler! 2,5 aylık kardeşini boşluğa bıraktı

Ankara'da 11 yaşındaki Çakır A.'nın 3'üncü kattaki evlerinin penceresinden attığı iddia edilen 2,5 aylık kardeşi Çınar A., ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay sonrası gözetim altına alınan Çakır A., polisteki ifadesinin ardından devlet korumasına alınıp Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı Sevgi Evleri'ne yerleştirildi.

06 Ekim 2019 Pazar 17:33
Ankara'daki acı olayda şok sözler! 2,5 aylık kardeşini boşluğa bıraktı

Olay, saat 02.00 sıralarında Mamak ilçesinde meydana geldi. Aytunç ve Tülay A. çiftinin 3 çocuğundan ortancası Çakır A., annesi elini yıkamak için lavaboya gittikten sonra kardeşi Çınar A.'yı 3'üncü kattaki evlerinin penceresinden boşluğa bıraktı. Lavabodan çıktıktan sonra oğlunun elinde Çınar bebeğin battaniyesini gören Tülay A., pencereden dışarı baktığında şoka girdi. Bebeğini aşağıda kanlar içinde gören Tülay A., gözyaşları içinde çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Çınar bebek, gelen ambulansla Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi'ne kaldırıldı. Çınar A., burada doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Olay sonrası gözetim altına alınan Çakır A., polisteki ifadesinin ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı Sevgi Evleri'ne yerleştirildi. Çınar bebeğin cenazesi ise adli tıp kurumunda yapılacak otopsinin ardından toprağa verilecek.

'Kardeşini seviyordu'

Aileyi uzun zamandır tanıdığını belirten komşusu Mehmet Sağıroğlu, "Annesi çocuğunu emzirmiş, lavaboya gitmiş. Çıktığında da Çakır'ın elinde battaniyeyi görmüş. 'Çınar üşür oğlum, niye aldın bunu' demiş. Çakır da 'Artık üşümez, nefes almıyor çünkü' demiş. Annesi sonra aşağı bakıyor, çocuğunu görünce feryat figan olmuş. Çakır'ı da, bebeği de ailesini de tanıyorduk. Çakır öyle bir çocuk da değildi aslında. Nasıl bir gaflete düştü bilmiyorum. Sabahtan beri üzüntü içindeyiz. Bizim de 6 aylık bir çocuğumuz var, 'Birlikte büyüyecekler, birlikte oynayacaklar' diyorduk. Kardeşini de seviyordu çocuk, nasıl böyle bir şey oldu? Bilmiyoruz" dedi.

Çınar bebek son yolculuğuna uğurlandı

Çınar A.'nın cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Ortaköy İzzet Efendi Camisi'ne getirildi. İkindi namazı sonrası kılınan cenaze namazına, Çınar bebeğin ailesi ve yakınları katıldı. Çınar A.'nın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Ortaköy Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Ekim 2019 Pazar 17:33
  1. Ankara Adli Tıp Kurumu
  2. Çınar bebek

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Selçuk Bayraktar Akıncı İHA'nın yeni test görüntülerini paylaştı
    1. Selçuk Bayraktar Akıncı İHA'nın yeni..
    2. Ankara'daki acı olayda şok sözler! 2,5..
    3. Yahya Kutluoğlu'nun eşi vefat etti
    4. Rizespor Trabzonspor maçı ne zaman..
    5. İttifakta büyük çatlak! İYİ Parti’den..
    6. Gaziantep Başakşehir maçı ne zaman..
    7. Fethi Yıldız ABD Büyükelçiliğinin özür..
    8. Mustafa Cengiz: VAR'a giden hakemin..
    9. Hazırlıklar tamam! Türkiye'den emir..
    10. 2.5 aylık kardeşini pencereden atan..
    11. ABD'den Devlet Bahçeli açıklaması
    12. ABD'den bir açıklama daha geldi
    13. Saadet Partisi'nden İBB'ye çok sert..
    14. Prof. Dr. Karatay: Misafire baklava..
    15. Abdullah Gül sorusu sorulan Haşim..
    16. Irak hükümetinden göstericilerin..
    17. Mısırlı rahipten akıllara zarar Sisi..
    18. Boris Johnson Kraliçe 2. Elizabeth’e..
    19. Davutoğlu ve Karamollaoğlu SP'li nikah..
    20. Erol Mütercimler, AK Parti'yi yok..
    21. Kayalıklarda mahsur kalan balıkçılar..
    22. Sivasspor Ankaragücü maçı kaç kaç bitti?
    23. Deniz suyunun rengini değiştiren yağış!
    24. Beşiktaş Alanyaspor maçı canlı takip
    25. Türk siyasetinde sürpriz gelişme! Yeni..
    26. Hazırlıklar tamam! Türkiye'den emir..
    27. Beşiktaş’ta deprem! Muhammed Elneny..
    28. Operasyon için tüm hazırlıklar tamam!..
    29. Etiyopya darbeci Sisi’nin..
    30. Şimdi de ölü istismarı başladı! ‘Mezar..
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğalgaz ve petrol müjdesi! 'Üretime başladık'
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğalgaz ve petrol müjdesi! 'Üretime başladık'
    İngiltere'den ilginç Tugay Kerimoğlu itirafı
    İngiltere'den ilginç Tugay Kerimoğlu itirafı
    Bahçeli'nin rahatsızlığını fırsat bildi! Sebahattin Önkibar fena sıktı
    Bahçeli'nin rahatsızlığını fırsat bildi! Sebahattin Önkibar fena sıktı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Türkiye'de üreteceğiz
    Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Türkiye'de üreteceğiz
    Erdoğan'la ilgili gelen notu görünce konuşmasını yarıda kesmişti! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
    Erdoğan'la ilgili gelen notu görünce konuşmasını yarıda kesmişti! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

    Günün Karikatürü

    5 Ekim 2019
    Muhalifler ilk kez tek çatı altında toplandı
    Muhalifler ilk kez tek çatı altında toplandı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 50+1 tartışmalarına son noktayı koydu
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 50+1 tartışmalarına son noktayı koydu