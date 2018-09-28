Ankara’da kendilerini savcı ve polis olarak tanıtan Suriyeli şebekeye film gibi operasyon

Telefonla ulaştıkları H.A.’dan 4 adet kalın bilezik, 4 adet yüzük, 2 adet künye, 1 adet küpe,1 adet zincir ve bin 400 lira parayı elden teslim alan dolandırıcılık şebekesi H.A.’dan bir miktar daha para istedi. Bu sırada gelen bilgi üzerine harekete geçen Yankesicilik ve Dolandırıcılık bürosu ekiplerince müştekilerden H.A.’nın eşinin bankadan para çekmesi son anda engellenirken, polisin şüphelilere yönelik adım adım yaptığı takibin ardından şebeke üyelerinden önce H.E., ardından da M.H. ve M.S. gözaltına alındı. Şüphelilerin birçok vatandaşı bu yöntemle dolandırdığı öğrenildi.

Ankara’da vatandaşları telefonla arayarak kendilerini polis veya savcı olarak tanıtarak dolandıran Suriye uyruklu 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ankara’da meydana gelen birçok dolandırıcılık olayının içerisinde olduğu belirtilen şüpheliler son olarak ise H.A.’yı dolandırmaya çalıştı. Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şebeke üyelerinin yönlendirmesiyle istedikleri yere gelen H.A. şüphelilere 4 adet kalın bilezik, 4 adet yüzük, 2 adet künye, 1 adet küpe,1 adet zincir ve bin 400 lira parayı poşete koyarak elden teslim etti. Ancak Suriyeli uyruklu dolandırıcılar mağdurlarından bir miktar daha para istedi. Bunun üzerine bankadan para çekmeye giden H.A.’nın eşi İ.A.’nın para çekmesi, konuyla ilgili bilgi edinilmesi üzerine harekete geçen Yankesicilik ve Dolandırıcılık bürosu ekiplerince son anda engellendi.

80 bin lira para çekildiği süsü verildi

Olayı öğrenen müşteki İ.A. bankadan 80 bin lira para çekildiği süsü vererek telefon ucundaki dolandırıcılara para çektiğini söyledi. Müştekilerin yönlendirmesiyle Ankara’nın Etimesgut ilçesine bir yerde buluşmak için şüphelilerden H.E. ,müştekiden sözde içerisi para dolu poşeti aldı. Şüpheli poşeti almasının ardından olay yerinden uzaklaşırken polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Minibüsün içerisinde müştekiye ait ziynet eşyaları çıktı

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce yapılan çalışmalar sonucu yakalanan Suriye uyruklu şüpheli H.E.’yi yönlendiren şüphelilerin Etimesgut ilçesinde ikamet ettiği öğrenilirken, kullandıkları minibüs de tespit edildi. Polis ekiplerince yapılan takibin ardından durdurulan araç içerisinde bulunan Suriye uyruklu şüpheliler M.H. ve M.S. de yakalanarak gözaltına alındı. Araç içerisinde yapılan aramalarda ise H.E.’nin müştekiden elden teslim aldığı içi para dolu süsü verilen poşet ile ziynet eşyaları ele geçirildi.