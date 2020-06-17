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Gündem

Ankara’da zemininde çatlak oluşan 18 katlı bina boşaltıldı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir apartmanın zemin katında çatlak oluşması sebebiyle bina boşaltıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 04:42:00 -
Ankara’da zemininde çatlak oluşan 18 katlı bina boşaltıldı

Alınan bilgiye göre, Çiğdemtepe Mahallesi'nde bulunan 18 katlı bir binanın zemininde gece yarısı çatlak meydana geldi.

Apartman sakinlerinin durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine polis, AFAD ve zabıta ekipleri geldi.

Binada inceleme yapan ekipler, apartmanın tahliyesine karar verdi. Bunun üzerine 36 dairenin bulunduğu apartmandaki vatandaşlar bina önüne çıkarak beklemeye başladı.

Binanın mühürlenmesinin ardından kimi apartman sakinleri yakınlarının evlerine sığınırken, bazıları ise talepleri üzerine otele yerleştirildi.
Çökme riskine karşı güvenlik önlemi alan ekiplerin binada inceleme yapacağı bildirildi.

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