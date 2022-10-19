Ankara'da 19 Ekim Çarşamba günü bazı yollar trafiğe kapalı olacak. Peki, hangi yollar hangi saatler arasında kapalı olacak?

Ankara'da yollar ne zaman saat kaçta açılacak? 19 Ekim Ankara kapalı yollar hangileri:

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara’da kapalı olacak yollara ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “19.10.2022 Çarşamba günü saat 14.00’de Kavaklıdere Mahallesi Esat Caddesi’nde (Akay Kavşağı Yokuşu) Muhtarlar Evi açılışı ve 100 Muhtar Hizmet Binasının toplu temel atma töreninin yapılacak olması nedeniyle 19.10.2022 Çarşamba günü saat 07.00’den itibaren etkinlik sona erene kadar;

* Esat Caddesinin Atatürk Bulvarı ile Tunalı Hilmi Caddesi arasında kalan kısmı ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü,

* Olgunlar Caddesinin Atatürk Bulvarı ile Libya Caddesi arasında kalan kısmı ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü,

* Konur Sokağın Meşrutiyet Caddesi ile Esat Caddesi arasında kalan kısmı ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü,

* Karanfil Sokağın Meşrutiyet Caddesi ile Esat Caddesi arasında kalan kısmı ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü,

* Kızılırmak Caddesinin Esat Caddesi ile Becerikli Sokak arasında kalan kısmı ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü,

* Bankacı Sokak ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü,

* Güfte Caddesi ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü,

* Tunus Caddesinin Esat Caddesi ile J.F. Kenndy Caddesi arasında kalan kısmı ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü,

* Vekâletler Caddesi ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü,

* Mediha Eldem Sokağın Meşrutiyet Caddesi ile Binektaşı Sokak arasında kalan kısmı ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü,

* Binektaşı Sokağın Olgunlar Caddesi ile Hacıyolu Sokak arası arasında kalan kısmı ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü,

* Bardacık Sokağın Olgunlar Caddesi ile Hacıyolu Sokak arası arasında kalan kısmı ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü,

* Büklüm Caddesinin Esat Caddesi ile Bilezik Sokak arası arasında kalan kısmı ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü,

* Akay Kavşak’ta bulunan alt geçitlerin tamamı (Atatürk Bulvarı, İnönü Bulvarı, Tunus Caddesi) çift yönlü,

* İhtiyaç duyulması halinde Atatürk Bulvarının Kuğulu Park ile 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı Kavşak arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü olarak etkinlik sona erene kadar trafiğine kapatılacaktır.

19.10.2022 Çarşamba günü saat:07.00 den itibaren etkinlik sona erene kadar araç trafiğine kapanacak yollar ile ilgili olarak, vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için Metro ve Ankaray gibi toplu taşıma araçlarını kullanmaları konusunda özen göstermeleri” ifadeleri kullanıldı.