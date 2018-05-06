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Ankara'da yine sel felaketi

Başkent’te öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Araçlar su birikintileri arasında güçlükle ilerlerken, birçok ev ve iş yerini de su bastı. Sel sularında botla ilerlemeye çalışan vatandaşlarsa renkli görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

06 Mayıs 2018 Pazar 18:02
Ankara'da yine sel felaketi

Türkiye genelinde dünden beri etkili olan yağış Başkent’te de etkisini gösterdi. Öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış hayatı felç etti. Sağanak yağış sonrası Ankara’nın birçok ilçesinde yollar adeta göle dönerken, birçok ev ve iş yerini de su bastı.

Araçların su birikintilerinde güçlükle ilerledikleri görüldü. ASKİ ekipleri, tıkalı rögarları açarak tahliye çalışmaları başlattı.

EVİ SULAR İÇİNDE KALDI, GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Ankara’nın Keçiören ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Bağlarbaşı Mahallesi’nde oturan Songül Şahin’in evinin duvarı yıkıldı. Bir anda bastıran yağmur suları, Şahin’in yatak odasına doldu. Yatak odasını gördüğünde şoka uğrayan Şahin, gözyaşlarına boğuldu. Yatak odasına bakarak ağlayan Şahin, “Evim kalmadı ki benim. Duvar falan kalmadı. Allah’ım yardım et bana. Hiç bir şeyim kalmadı” diye feryat etti.

Mahalle sakinleri de Şahin’in kapıcılık yaparak bu evi aldığını ve eşinin işsiz olduğunu belirterek komşularına yardım istediler. Bağlarbaşı Mahallesi’ndeki çok sayıda evi su basarken, çok sayıda araçta zarar gördü. Belediye ekipleri bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 18:02
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  2. ankara keçiören
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