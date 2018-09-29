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Ankara'da yine çakmak gazı, yine patlama: 3 çocuk yaralı

Park halindeki bir kamyonet içinde, çakmak gazı tüpü bomba gibi patladı.

29 Eylül 2018 Cumartesi 09:38
Ankara'da yine çakmak gazı, yine patlama: 3 çocuk yaralı

Bir gecekondunun bahçesinde park halinde bulunan kamyonette çakmak gazı tüpü henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı. O esnada araç içinde gaz kokladıkları iddia edilen henüz çocuk yaşlardaki Ş.S., B.U. ve E.E. şiddetli patlama sonucu yaralandı.

Patlama sesini duyan ev halkı hemen aracın yanına gelerek, vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan çocukların yardımına koştu. İhbar üzerinde kısa sürede olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı çocuklar hastanelere kaldırıldı.

Gecekondunun bahçesine emniyet şeridi çekerek koruma altına alan polis ekipleri, araçta inceleme yaptı. Araç sahibinin ve ev halkının ifadelerini alan ekipler, olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 09:38
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