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Gündem Ankara'da yaşayanlar dikkat! O yollar trafiğe kapatılacak...
Gündem

Ankara'da yaşayanlar dikkat! O yollar trafiğe kapatılacak...

Yeniakit Publisher
2023-10-05 23:08:00 - 2023-10-05 23:31:26
Ankara'da yaşayanlar dikkat! O yollar trafiğe kapatılacak...

Ankara Emniyet Müdürlüğü, başkentte Cumartesi akşamı saat 21:00 itibari ile bazı yolların trafiğe kapatılacağını açıkladı.

Cumartesi günü yapılacak AK Parti kongresi nedeniyle Ankara'daki hazırlıklar sürüyor.

AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi, 7 Ekim Cumartesi saat 10.00'da Ankara Spor Salonu'nda yapılacak.

Cuma günü saat 21.00'den itibaren ise Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Emniyet müdürlüğü tarafından trafiğe kapatılacak yollar şöyle açıklandı:

Cumhuriyet Caddesi'nin Gar Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasında kalan bölümü, Gar Kavşağı ile alt geçit haricinde buraya bağlanan ve buradan açılan yan varyantların tamamı, Ulaştırma Kavşağı'ndan Gar Kavşağı'na bağlanan yan varyantın tamamı, üst geçit haricinde Gar Kavşağı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan yan varyantın tamamı ve Ulaştırma Kavşağı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan yan varyantın tamamı.
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