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Yerel Ankara'da yaşayanlar dikkat! Bu yollar trafiğe kapatılacak
Yerel

Ankara'da yaşayanlar dikkat! Bu yollar trafiğe kapatılacak

Yeniakit Publisher
2024-03-30 04:32:00 - 2024-03-30 04:36:32
Ankara'da yaşayanlar dikkat! Bu yollar trafiğe kapatılacak

Ankara'da bugün düzenlenecek "Açık Yer Toplantısı" nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.

Ankara'da bugün düzenlenecek "Açık Yer Toplantısı" nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Keçiören ilçesi Dutluk Meydanı'nda gerçekleştirilecek "Açık Yer Toplantısı" sebebiyle saat 12.00'den itibaren etkinlik sona erene kadar, Anavatan Caddesi'nin Kızlarpınarı Caddesi, Özyurt Caddesi ve Gülbaba Caddesi keşişimi ile buraya açılan sokakların tamamı araç trafiğine kapalı olacak.

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