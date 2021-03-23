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Eğitim Ankara'da yarın yüz yüze eğitim olur mu?
Eğitim

Ankara'da yarın yüz yüze eğitim olur mu?

Ankara okullar tatil olur mu 24 Mart | Ankara'da 23 Mart akşam saatlerinden itibaren kar yağışı bekleniyor. Hal böyle olunca yüz yüze eğitime devam eden öğrenciler yarın okulların tatil olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki, Ankara’da yüz yüze eğitim var mı yarın? 24 Mart Ankara’da okullar tatil mi?

Yeniakit Publisher
2021-03-23 14:03:00 -
Ankara'da yarın yüz yüze eğitim olur mu?

Türkiye’de soğuk hava etkisini göstermeye devam ediyor. Ankara’da dün yağan dolu vatandaşlara güç anlar yaşatmıştı. Bu akşamdan itibarense kentte kar bekleniyor. Peki, kar yağışı okulların tatil olmasına yol açar mı? Yarın Ankara’da okullar var mı?

Ankara'da yarın yüz yüze eğitim olur mu?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Ankara'da bugün yağmur şeklinde başlayan yağışların, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kara dönmesi bekleniyor.

Bu gece ve yarın sabah saatlerinde de kar yağışının etkili olacağı (8-12 santimetre) tahmin ediliyor.

Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

Okulların tatil olup olmayacağına yönelik bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında açıklama yapıldığında haberlerimizde yer alacak.

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