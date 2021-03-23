Türkiye’de soğuk hava etkisini göstermeye devam ediyor. Ankara’da dün yağan dolu vatandaşlara güç anlar yaşatmıştı. Bu akşamdan itibarense kentte kar bekleniyor. Peki, kar yağışı okulların tatil olmasına yol açar mı? Yarın Ankara’da okullar var mı?

Ankara'da yarın yüz yüze eğitim olur mu?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Ankara'da bugün yağmur şeklinde başlayan yağışların, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kara dönmesi bekleniyor.

Bu gece ve yarın sabah saatlerinde de kar yağışının etkili olacağı (8-12 santimetre) tahmin ediliyor.

Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

Okulların tatil olup olmayacağına yönelik bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında açıklama yapıldığında haberlerimizde yer alacak.