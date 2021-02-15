Ankara Valiliği kar tatili açıklaması arama motorlarında sorgulanıyor. Peki 16 Şubat Ankara yarın okullar tatil mi? 16 Şubat Ankara kar tatili var mı? Ankara yarın okullar tatil mi? Ankara Valiliği kar tatili açıklaması geldi mi?

Ankara'da yarın 16 Şubat Salı günü okullar tatil mi edildi?

Ankara'da kar yağışı gün boyu aralıklarla devam etti. Özellikle akşam saatlerine doğru etkisini artıran kar ile birlikte kentin büyük bölümü beyaza büründü. Kentin birçok noktasında kar nedeniyle ulaşım aksadı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar temizleme ve tuzlama çalışması yaparak ulaşımı rahatlatmaya çalıştı.

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Ankara Valiliği, kent genelinde devam eden kar yağışı nedeniyle zorunlu haller dışında özel araçlarla trafiğe çıkmama çağrısında bulundu. Valiliğin paylaşımında, trafik yoğunluğunu ortaya koyan fotoğraflar da yer aldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde devam eden kar yağışının trafikte oluşturacağı yoğunluk nedeniyle yaşanabilecek mağduriyetlerin önlenmesi için vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını önemle istirham ediyoruz" denildi.

Ankara'da yarın öğrenciler veya çalışanlar için herhangi bir tatil kararı açıklanmadı. Tatil kararı çıktığı takdirde bunu haberimizden öğrenebilirsiniz.