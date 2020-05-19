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Ankara'da vefat eden polis memuru için tören düzenlendi

Yeniakit Publisher
2020-05-19 16:09:01 -
Ankara'da vefat eden polis memuru için tören düzenlendi

ANKARA (AA) - Geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden polis memuru İsmail Sefa Almacı, Ankara Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Dün akşam saatlerinde evinde geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden, Narkotik Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru İsmail Sefa Almacı (32) için Ankara Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.

Törene, İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Almacı'nın ailesi ve yakınları ile emniyet mensupları katıldı.

Törende polis memuru Almacı'nın öz geçmişinin okunmasının ardından, Kur'an-ı Kerim okundu ve hayatını kaybeden polis memuru için dua edildi.

Almacı'nın cenazesi, törenin ardından Karşıyaka Mezarlığında toprağa verildi.

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