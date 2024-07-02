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Gündem Ankara'da vahşet
Gündem

Ankara'da vahşet

Yeniakit Publisher
2024-07-02 21:18:00 -
Ankara'da vahşet

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir kişi, rehin aldığı 2 çocuğunu tabancayla öldürdükten sonra intihar etti.

Alınan bilgiye göre olay, Naci Çakır Mahallesi 758'inci Cadde'deki Kısacık Apartmanı'nda meydana geldi. Baba M.K., çocukları Y.K. (14) ve D.K.'yi (11) tabancayla rehin aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Baba M.K., bulundukları evde çocuklarını tabancayla vurarak öldürüp aynı silahla yaşamına son verdi. Hayatını kaybeden baba ve 2 kardeşin cansız bedenleri, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

M.K.'nin eşiyle boşanma aşamasında olduğu ve mahalleye yeni taşındıkları öğrenildi.

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