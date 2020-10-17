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Aktüel Ankara'da uyuşturucu satıcıları polis takibi sonucu yakalandı
Aktüel

Ankara'da uyuşturucu satıcıları polis takibi sonucu yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-17 14:35:08 -
Ankara'da uyuşturucu satıcıları polis takibi sonucu yakalandı

ANKARA (AA) - Başkentte bir otomobil ve eve düzenlenen operasyonda, 518 gram eroin ve 5 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretini ve kullanımını önlemek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ekipler, uyuşturucu satıcısı Ö.O.H'nin ilçede otomobille uyuşturucu madde satışı yaptığı istihbaratına ulaştı.

Bunun üzerine otomobili takibe alan ekipler, operasyon düzenledi. Söz konusu otomobildeki Ö.O.H , F.T, Y.E.Ş ve V.Ö. gözaltına alındı.

Şüphelilerin üst aramalarında 18 gram eroin, ikametlerindeki aramada ise 500 gram eroin, 5 uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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