0553 313 94 23

Ankara'da uyuşturucu operasyonu

Gölbaşı ilçesindeki uygulama noktasında şehirler arası yolcu otobüsünde uyuşturucu madde ile yakalanan zanlı gözaltına alındı.

04 Temmuz 2019 Perşembe 16:03
Ankara'da uyuşturucu operasyonu

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki uygulama noktasında, şehirlerarası yolcu otobüsünde denetim yapan polis ekiplerinceuyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekipleri, bir kişinin şehir dışından Ankara'ya uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine, Ankara'nın girişinde bulunan Gölbaşı uygulama noktasında yolcu otobüslerini durdurarak arama yapan ekipler, yolculardan Y.Y'nin üzerinde yarım kilo kokain ele geçirdi.

Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 16:03
  1. Ankara'nın Gölbaşı ilçesi
  2. polis ekipleri
  3. uyuşturucu operasyonu
  4. Esrar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Zekeriye Alp kimdir? TFF MHK başkanı Zekeriye Alp mi oldu?
    1. Zekeriye Alp kimdir? TFF MHK başkanı..
    2. 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri
    3. Diyet programı uygulayan çocuk nasıl..
    4. Erdoğan’ın çağrısına uzmanlardan..
    5. GÜNCELLEME - Japonya'da şiddetli..
    6. ’50 Peynirli Şehir Balıkesir’ kitabı..
    7. Antalyalı yatırımcı Baltıklara açılıyor
    8. Eskrim Türkiye Şampiyonası sona erdi
    9. Akıncı Üssü davası
    10. Işıl Özgentürk'e "başörtülüleri..
    11. Terör operasyonunda 7 gözaltı!..
    12. Ankara’ya Hacı Turan damgası
    13. Başkan Yardımcısı Gürses, hacı..
    14. Uzmanından topuk dikenine dair uyarılar
    15. Eski bakan Işılay Saygın hastaneye..
    16. Terör örgütlerine Sakarya’da darbe:..
    17. Memur-Sen Öner’e emanet
    18. Rus ve Suriye uçakları İdlib civarını..
    19. (Özel Haber) Edirne’de bir garip..
    20. "15 Temmuz'u Anlamak" Paneli
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    İBB’de 3 yeni atama!
    İBB’de 3 yeni atama!
    Cemil Çiçek o iddialara cevap verdi: Orada ismi geçenlerin hepsi...
    Cemil Çiçek o iddialara cevap verdi: Orada ismi geçenlerin hepsi...
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    Bomba patladı! İmamoğlu ve Yavaş, Gül eksenli yeni partiye...
    Bomba patladı! İmamoğlu ve Yavaş, Gül eksenli yeni partiye...

    Günün Karikatürü

    4 Temmuz 2019
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!