Ankara'da uyuşturucu operasyonu Gölbaşı ilçesindeki uygulama noktasında şehirler arası yolcu otobüsünde uyuşturucu madde ile yakalanan zanlı gözaltına alındı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki uygulama noktasında, şehirlerarası yolcu otobüsünde denetim yapan polis ekiplerinceuyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Polis ekipleri, bir kişinin şehir dışından Ankara'ya uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine, Ankara'nın girişinde bulunan Gölbaşı uygulama noktasında yolcu otobüslerini durdurarak arama yapan ekipler, yolculardan Y.Y'nin üzerinde yarım kilo kokain ele geçirdi. Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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