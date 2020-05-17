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Ankara’da üst geçit çalışmaları devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, özellikle yayaların can güvenliği için üst geçit çalışmalarına devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 11:03:50 -
Ankara’da üst geçit çalışmaları devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, özellikle yayaların can güvenliği için üst geçit çalışmalarına devam ediyor.


Çalışmalarını üniversite bölgelerinde yoğunlaştıran Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağını da değerlendirerek üst geçit yapım çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Daire Başkanlığının koordinesinde Metropol İmar A.Ş. tarafından Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Veterinerlik Fakültesinin kesiştiği Samsun yolunda yapılan iki yürüme yolu ve dört asansörlü üst geçit, 166 ton ağırlığında ve 5,5 metre yüksekliğinde inşa ediliyor. Öğrenim gören öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu bölgeye yapılan ve diğer üst geçitlere oranla üç kat daha büyük olan Samsun yolundaki üst geçit ile yayaların can güvenliği sağlamayı da amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, trafik akışını engellemeden yayaların karşıdan karşıya geçebilmeleri için riskli noktaları tek tek tespit ederek, o noktalara üst geçit yapmayı sürdürüyor.

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