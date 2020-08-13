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Aktüel

Ankara'da trafik kazası: 6 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-08-13 14:43:05 -
Ankara'da trafik kazası: 6 yaralı

ANKARA (AA) - Ankara'da Anadolu Otoyolu Akıncılar gişesi yakınlarında, mevsimlik işçileri taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 6 işçi yaralandı.

AA muhabirin edindiği bilgilere göre, Anadolu Otoyolu Akıncılar gişesi istikametinde mevsimlik işçileri taşıdığı öğrenilen 21 BD 877 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada yaralanan 6 kişi, çevrede bulunan hastanelere kaldırılırken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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