Ankara'da trafik kazası: 6 yaralı
ANKARA (AA) - Ankara'da Anadolu Otoyolu Akıncılar gişesi yakınlarında, mevsimlik işçileri taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 6 işçi yaralandı.
AA muhabirin edindiği bilgilere göre, Anadolu Otoyolu Akıncılar gişesi istikametinde mevsimlik işçileri taşıdığı öğrenilen 21 BD 877 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan 6 kişi, çevrede bulunan hastanelere kaldırılırken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.