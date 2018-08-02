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Ankara'da trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Ankara'da Samsun yolunda zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 3 kişi yaralandı.

02 Ağustos 2018 Perşembe 11:15
Ankara'da trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Samsun yolu Turgut Özal Bulvarı'ndan şehir merkezi istikametine seyreden 06 AJ 7035 plakalı minibüs ile 06 VVT 91 ve 06 BEJ 003 plakalı otomobiller General Eşref Akıncı Kışlası yakınlarında çarpıştı.

Kazada iki otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastanelere sevk edildi

Kaza nedeniyle Samsun yolu şehir merkezi istikametinde 3 şerit bir süre ulaşıma kapandı. Tek şeritten sağlanan ulaşım nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu.

 

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 11:15
  1. Samsun
  2. Ankara
  3. Turgut Özal

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