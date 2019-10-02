Ankara'da tır köprüden uçtu: 2 yaralı
Başkent'te bariyerlere çarparak köprüden uçan tırdaki 2 kişi yaralandı.02 Ekim 2019 Çarşamba 14:03
Ankara-İstanbul yolu üzerindekiTatlak Köprüsü'nde bir tır henüz belirlenemeyen bir sebeple bariyerlereçarparak köprüden aşağı uçtu.
Yoldan geçen diğer sürücüler durumu polise, sağlık ekiplerine ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiyeekipleri tır içerisinde sıkışan 2 kişiyi kurtardı.
Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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