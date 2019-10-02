Ankara'da tır köprüden uçtu: 2 yaralı Başkent'te bariyerlere çarparak köprüden uçan tırdaki 2 kişi yaralandı.

Ankara-İstanbul yolu üzerindekiTatlak Köprüsü'nde bir tır henüz belirlenemeyen bir sebeple bariyerlereçarparak köprüden aşağı uçtu. Yoldan geçen diğer sürücüler durumu polise, sağlık ekiplerine ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiyeekipleri tır içerisinde sıkışan 2 kişiyi kurtardı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.