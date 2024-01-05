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Gündem Ankara'da Tevhid sancakları dalgalanıyor!
Gündem

Ankara'da Tevhid sancakları dalgalanıyor!

Yeniakit Publisher
2024-01-05 03:05:00 - 2024-01-05 03:16:05
Ankara'da Tevhid sancakları dalgalanıyor!

Ege Akersoy'un İsmail Aydemir'i darbetmesine tepki gösteren Ankaralılar, bazı köprülere Tevhid sancağı astı.

Ege Akersoy adlı gencin İsmail Aydemir'i üzerinde Kelime-i Tevhid yazılı bayrağı taşıması gerekçesiyle darbetmesine tepkiler aratarak devam ediyor.

Sosyal medyada Kelime-i Tevhid yazılı bayrakların paylaşımı günlerdir sürerken Ankara'da da dikkat çeken bir eyleme imza atıldı.

Ankara'nın birçok noktasındaki köprülere üzerinde Kelime-i Tevhid yazılı bayraklar asıldı.

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