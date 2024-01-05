Ankara'da Tevhid sancakları dalgalanıyor!
Ege Akersoy'un İsmail Aydemir'i darbetmesine tepki gösteren Ankaralılar, bazı köprülere Tevhid sancağı astı.
Ege Akersoy adlı gencin İsmail Aydemir'i üzerinde Kelime-i Tevhid yazılı bayrağı taşıması gerekçesiyle darbetmesine tepkiler aratarak devam ediyor.
Sosyal medyada Kelime-i Tevhid yazılı bayrakların paylaşımı günlerdir sürerken Ankara'da da dikkat çeken bir eyleme imza atıldı.
Ankara'nın birçok noktasındaki köprülere üzerinde Kelime-i Tevhid yazılı bayraklar asıldı.
Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Tevhid bayrağı taşıyan vatandaşa saldıran provokatörün ifadesi ortaya çıktı! Bakın hangi olay kışkırtmış
Gündem
Ege Akersoy'un hocası İP'li profesör Kelime-i Tevhid sancağına sahip çıkanlara 'trol sürüsü' dedi!
Gündem
İhsan Şenocak Hoca Tevhid sancağının Müslümanlar için önemini anlattı! Osmanlı hilal yıldızlı bayrağı niye yaptı?