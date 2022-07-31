Ankara'da tehlikeli provokasyon! AK Parti'den cemevine saldırıya ilişkin açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara'da 3 cemevine yapılan saldırıyı lanetleyerek açıklamada bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Canlarımıza geçmiş olsun. Ankara'da 3 ayrı cemevine yapılan saldırıları lanetliyoruz. Bu saldırılar hepimize yapılmıştır. Muharrem ayında bu saldırı ve provokasyonların amacı bellidir. Bunlara asla izin verilmeyecektir. Zanlı, emniyet güçlerimiz tarafından yakalandı. Kirli provokasyon boşa çıkarıldı. Saldırgan hukuk önünde hesabını verecektir. Canlarımızla birliğimiz ve dirliğimiz daim olsun" ifadelerine yer verdi.

Ne olmuştu?

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çankaya ilçesindeki Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Merkezi'nde "kasten yaralama", Mamak ilçesindeki Şah-ı Merdan Kültür Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile Ana Fatma Cemevi'nde "zarar verme" olayları meydana geldi.

Yapılan çalışmalar sonucu üç olayı da gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli A.O.K, gözaltına alındı.

Konuyla ilgili tahkikat çok yönlü devam ediyor.