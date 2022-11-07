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Ekonomi Ankara’da tarihi yapılar üst hakkı tesisi ile restore ediliyor
Ekonomi

Ankara’da tarihi yapılar üst hakkı tesisi ile restore ediliyor

Ankara İli Altındağ İlçesi, İzzettin Mahallesi Ulus Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alanı içerisinde, Hacıbayram Camii Çevresinde Bulunan Mülkiyeti Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait 19955 Ada 3 Parselde bulunan tarihi yapının Üst Hakkı Tesis Edilerek Yapımı İşi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanun’un 36. maddesi gereğince, Kapalı zarf usulü ile rölöve, restitüsyon, restorasyon ve çevre düzenlenmesinin yapılmasına karşılık ÜST HAKKI tesis edilerek yaptırılacak.

Yeniakit Publisher
2022-11-07 13:36:00 -
Ankara’da tarihi yapılar üst hakkı tesisi ile restore ediliyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki  ilana göre İhale 24/11/2022 tarihinde Hipodrom Caddesi No: 5’deki Belediye Hizmet Binasının B-Blok 1. katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ’ nce yapılacaktır.

 İhaleye konusu taşınmazın şartnamesi en geç İhale günü saat 11.00’e kadar Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5’teki Belediye Hizmet Binasının 14. Katında bulunan EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Taşınmazlar Şube Müdürlüğünde görülebilir ve alınabilir.

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