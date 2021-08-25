  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bakan Koca'dan 4 iyi haber birden
Dünya Bankası'ndan Afganistan kararı
MEBBİS
Biden: Ne kadar erken çıkarsak o kadar iyi
Yerel Ankara'da 'tarihi' eser operasyonu
Yerel

Ankara'da 'tarihi' eser operasyonu

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, jandarma tarafından yapılan operasyonda Roma, Bizans ve İslami dönemlere ait olduğu tespit edilen 2 bin 30 tarihi sikke ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-25 03:56:00 -
Ankara'da 'tarihi' eser operasyonu

Ankara İl Jandarma Komutanlığı, Beypazarı ilçesinde A.Ş. ve İ.K.'nın tarihi eserleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettiği ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, A.Ş. ve İ.K.'nın Boyalı Mahallesindeki adreslerine dün sabah saatlerinde opesayon düzenledi.

A.Ş. ve İ.K.'nın üzerinde yapılan aramada Roma, Bizans ve İslami Dönemlere ait olduğu tespit edilen 2 bin 30 adet tarihi sikke ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, ele geçirilen sikkeler ise Anadolu Medeniyetler Müzesine teslim edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay