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Ankara'da 'şüpheli çuval' paniği

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan İl Jandarma Komutanlığı ve İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın önündeki şüpheli 'çuval' polisi alarma geçirdi. Caddenin, yaya geçişine ve araç trafiğine kapatılmasının ardından fünye ile patlatılan çuvaldan 'çöp' çıktı

05 Şubat 2019 Salı 06:25
Ankara'da 'şüpheli çuval' paniği

Ankara'da gece saatleri oldukça hareketli geçti.

Olay, gece yarısı Çamlıca Mahallesi 408. Cadde'de meydana geldi. İl Jandarma Komutanlığı ile İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı arasındaki cadde üzerinde 'şüpheli paket' ihbarı alan polis, hemen olay yerine geldi.

Güvenlik önlemleri alan ekipler, caddeyi çift taraflı olarak yaya geçişi ile araç trafiğine kapattı. Önlem amaçlı olay yerine sağlık ekibi de olay yerine çağırdı. Daha sonra olay yerine gelen bomba imha uzmanları, yaptıkları incelemelerin ardından çuvala fünye yerleştirdi. DHA'nın haberine göre; şüpheli paket, "Birazdan patlama olacak, açıkta durmayın" uyarsının ardından fünye ile kontrollü olarak patlatıldı.

Ekiplerin yaptığı incelemede, çuvalın içerisinde 'çöp' olduğu belirlendi. İncelemelerin ardından cadde yeniden araç trafiğine açıldı.

 

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 06:25
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