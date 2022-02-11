Ankara'da skandal... Ayyaş makinist işbaşında kafayı çekti!

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) bağlı Ankaray hattında güvenlik zafiyeti yaşandı. Bir vatandaş metro makinist kabinine girdiği, metro seyir halinde iken bira içti. Bu da yetmedi, video çekti. Edinilen bilgilere göre, vatandaşın elinde bira şişesi ile Dikimevi-AŞTİ hattında çalışan Ankaray hattında metronun makinistin kabinine girdiği, AŞTİ İstasyonu'na kadar bira içerken video çektiği öğrenildi.

Ankara'da kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi yüzlerce insanın yolculuk yaptığı metroda makinist kabinine girdi, alkol aldı. O anları kayda alıp sosyal medyada paylaşan yolcunun kabine nasıl girdiği henüz bilinmezken, Ankara Büyükşehir Belediyesinden henüz bir açıklama gelmedi.

EGO'nun eski Genel Müdürü Mustafa Sarıgül rezaletin büyük bir güvenlik zafiyeti olduğunu belirterek, 'Bu kişi elektrik ünitelerine zarar verebilirdi. Kısa devre yaptırıp yangın çıkmasına sebep olabilirdi. Bu kapalı tünellerde hizmet veren metrolarda büyük bir facia demektir' ifadelerini kullandı.

Belediye sessiz

Söz konusu videoda tramvayın seyir halinde olduğu açıkça görülüyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor. Görüntülere göre başkentli yolcuların can ve Ankara'nın mal güvenliği büyük risk altına girdi.

Sabah'ın haberine göre; metronun bağlı olduğu EGO'nun eski Genel Müdürü, Makine Mühendisi Mustafa Sarıgül rezaletin büyük bir güvenlik zafiyeti olduğunu söyledi. Mustafa Sarıgül şunları söyledi: "Seyir halindeki bir metronun yöneticilerin bile giremediği sadece vatmanların girmeye yetkili olduğu aracın komuta edildiği bölümüne melekelerini kaybetmiş birinin girmesi vahim sonuçlar doğurabilirdi. Bu kişi elektrik ünitelerine zarar verebilirdi. Kısa devre yaptırıp yangın çıkmasına sebep olabilirdi. Bu kapalı tünellerde hizmet veren metrolarda büyük bir facia demektir. Komuta kabininin anahtarı sadece özel eğitim almış vatmanlarda bulunur. Ama vatman burayı kilitlememiş.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirdi.

Ünal, "Bu durum Ankara'daki metro hatlarında ciddi bir güvenlik zaafiyeti olduğunu göstermektedir. Bir insan elini kolunu sallaya sallaya nasıl makinist odasına girer? Bu şahıs makinist odasındaki bir iki tuşa dokunmuş olsaydı, kısa devre ile ani duruş yaptırabilir, büyük bir kazaya sebebiyet verebilirdi. Böyle bir olayın tünel içerisinde meydana geldiğini düşünmek bile istemiyorum. Allah korusun sonu facia ile sonuçlanabilirdi. Video çekip paylaşım yapan kişilerin videoları sosyal mecralarda dolaşmakta. Ankara Büyükşehir Belediye yetkilileri bu şahıslar hakkında işlem yapmış mıdır? Yapmadı ise o da ayrıca bir sorumsuzluk örneğidir. Bir daha böyle nahoş olayların olmaması bakımından gerekli tüm önlemler alınmalıdır" dedi.

AK Parti Çankaya İlçe Başkanı Mustafa Hasgül, "Sayın Mansur Yavaş göreve geldikten sonra zaten her anlamda hazır olmadığı ortaya çıkmıştı. ANFA ve Halk Ekmek A.Ş.'deki yöneticilerde sürekli bir değişim yaptılar. Bu işi bilmediklerini, hazırlıksız olduklarını ve herhangi bir çalışmalarının bulunmadığını gösteren somut olaylar. Ehil olmayan insanlar bu görevlerin başına geldi. Vatandaşın kesinlikle giremeyeceği bir metrodaki makinist kabinine elini kolunu sallayarak ve bira şişesiyle girilmiş. Metroda faciaya ramak kalmış... Ankara'da işleyen sistemi bozuyorlar."

Murat Dikmen, "Ankaray ve metro bizlerin hızlı ulaşım sağlayabilmesini sağlayan toplu taşıma aracı. Bu tür toplu taşıma araçlarına ailemizle, çocuğumuzla, annemiz, babamızla biniyoruz. Böyle bir güvenlik zafiyeti olamaz. Koskoca başkentte kendini bilmez biri metro gibi büyük bir toplu taşımaya binip bira içiyor ve bunlar koltuklarında rahatça oturuyor. Eğer başkenti yönetmeyi beceremeyeceklerse, o koltuğun hakkını veremeyeceklerse boşuna işgal etmesinler."

Yunus Emre Öztürk, "Bu ülkenin başkentinde metronun makinist kabinine biri giriyor, alkol alıyor ve bunu kayda alıp servis edebiliyorsa bunda çok büyük bir ihmal var. Bu şahıs ya canlı bomba olsaydı o zaman ne olacaktı? Oturdukları koltuğun hakkını veremeyenler, böyle bir ihmale sebep olmuşlardır. İnsanların aileleri ile kullandıkları toplu taşımada böyle bir ihmal kabul edilemez. EGO otobüsüne korkudan binmeyip metroyu kullanıyorduk. Böyle olursa artık metroyu da kullanmayacağız. Toplu taşıma araçlarını kullanmak için çelik yelek mi gitmemiz gerekecek?"

Avukat Hayri Taha Pakdil, "Alkollü EGO şoförleri, makinist kabininde alkol alanlar ve daha niceleri... Ankara tarihinin en rezil yönetimini görüyor. Yüzbinlerce kişinin kullandığı toplu taşıma araçlarında bu rezaletler ne zaman son bulacak!"