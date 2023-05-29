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Yerel Ankara'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaşamını yitirdi
Yerel

Ankara'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2023-05-29 02:29:00 -
Ankara'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaşamını yitirdi

Ankara'nın Mamak ilçesinde, silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

İsmail Kalyoncu (18), Tenzile Erdoğan Bilgi Evi önünde, henüz belirlenemeyen bir nedenle silahlı saldırıya uğradı.

İhbar üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan Kalyoncu, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olayın faili olduğu değerlendirilen E.M, Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma ekiplerince yakalandı.

Kaynak: AA
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