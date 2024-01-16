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Yerel Ankara’da silahlı saldırı: 3 yaralı
Yerel

Ankara’da silahlı saldırı: 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2024-01-16 04:01:00 -
Ankara’da silahlı saldırı: 3 yaralı

Ankara’nın Altındağ ilçesinde silahlı saldırı sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay akşam saatlerinde Altındağ ilçesi Yıldıztepe Mahallesi Abdullah Faruki Caddesi ile 225/1 Sokak kesişiminde meydana geldi. Bir grup genç gecekondu enkazında kendilerine yaptıkları yerde otururken silahlı bir kişi gelerek gruba ateş etti. Olayda 3 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA

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