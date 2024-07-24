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Yerel Ankara’da servis aracı yan yattı
Yerel

Ankara’da servis aracı yan yattı

Yeniakit Publisher
2024-07-24 07:29:00 -

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde servis yan yattı, kazada yaralanan olmadı.

Edinilen bilgilere göre kaza gece saatlerinde Yenimahalle ilçesi Güventepe Mahallesi 583’üncü Cadde'de meydana geldi. 06 BRD 714 plakalı Iveco marka minibüs binanın park alanına yanaşırken yolun eğimli olması sebebi ile devrildi.

Kaza sırasında minibüste sürücüden başka kimse olmadığı öğrenilirken sürücü ise kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Devrilen minibüs çekici marifeti ile kaldırıldı.

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