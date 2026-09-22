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Gündem Ankara'da sahte gıda operasyonu: 1,3 ton bozuk et yakalandı!
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Ankara'da sahte gıda operasyonu: 1,3 ton bozuk et yakalandı!

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Ankara'da sahte gıda operasyonu: 1,3 ton bozuk et yakalandı!

Ankara’da jandarmanın düzenlediği operasyonda, halk sağlığı açısından risk taşıdığı belirlenen 1 ton 333 kilogram et ve et ürününe el konuldu.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından yapılan araştırma sonucu H.A'nın iş yerinde sahte gıda satışı yapıldığı tespit edildi.

KOM Şube Müdürlüğü ve Yenimahalle İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince iş yerinde yapılan aramada, halk sağlığını tehlikeye düşüren niteliği değiştirilmiş 1333 kilogram et ve et ürünü ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler İl Tarım Müdürlüğü ekiplerince imha edilirken, konu hakkında adli işlemler başlatıldı.

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