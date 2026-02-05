Ankara'da rekor darbe! Sincan'daki fabrikadan piyasa değeri 42 milyon liralık kaçak akaryakıt çıktı
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sincan ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında kaçak akaryakıt üretilip piyasaya sürüldüğü istihbaratı üzerine harekete geçti.
Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sincan ilçesindeki bir geri dönüşüm fabrikasında kaçak akaryakıt üretilip piyasaya sürüldüğünü belirledi. Polis ekiplerinin, 3 ay süren çalışmalar sonucu firmaya operasyon yapıldı.
Operasyonda, piyasa değeri 42 milyon lira olduğu değerlendirilen 1 milyon 50 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
