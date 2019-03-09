Ankara'da provokasyon! DSP seçim otobüsüne saldırı Ankara'da seçim kampanyası için dolaşan DSP'ye ait otobüse, kimliği belirsiz kişiler tarafından taşlı ve sopalı saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası otobüste büyük hasar oluştuğu öğrenildi.

Başkentte, DSP'nin seçim otobüsüne taşlı ve sopalı saldırıda bulunuldu. Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesi Dikmen Caddesi üzerinde seçim kampanyası için dolaşan DSP'ye ait otobüse, kimliği henüz belirlenemeyen bir grup tarafından taşlı ve sopalı saldırı düzenlendi. Can kaybı ve yaralanan olmazken, otobüste hasar oluştu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.