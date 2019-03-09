Ankara'da provokasyon! DSP seçim otobüsüne saldırı
Ankara'da seçim kampanyası için dolaşan DSP'ye ait otobüse, kimliği belirsiz kişiler tarafından taşlı ve sopalı saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası otobüste büyük hasar oluştuğu öğrenildi.09 Mart 2019 Cumartesi 00:40
Başkentte, DSP'nin seçim otobüsüne taşlı ve sopalı saldırıda bulunuldu.
Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesi Dikmen Caddesi üzerinde seçim kampanyası için dolaşan DSP'ye ait otobüse, kimliği henüz belirlenemeyen bir grup tarafından taşlı ve sopalı saldırı düzenlendi.
Can kaybı ve yaralanan olmazken, otobüste hasar oluştu.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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