Ankara’da polis ve jandarmadan dev operasyon: Aranan yüzlerce kişi yakalandı
Aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 29 Mart - 4 Nisan’da emniyet ve jandarma ekiplerince kapsamlı çalışma başlatıldı ve hükümlüler yakalandı.
Ankara Valiliği, polis ve jandarmanın operasyonlarında aranan 756 kişinin yakalandığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 29 Mart - 4 Nisan’da emniyet ve jandarma ekiplerince kapsamlı çalışma başlatıldı.
Çalışmalarda, 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 6, 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 11, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 27, 5 yıla kadar hapis cezası bulunan 216 ve ifadeye yönelik aranan 496 kişi yakalandı.