  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Ankara’da polis ve jandarmadan dev operasyon: Aranan yüzlerce kişi yakalandı
Gündem

Ankara’da polis ve jandarmadan dev operasyon: Aranan yüzlerce kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-04-05 11:13:00 - 2024-04-05 11:13:46
Ankara’da polis ve jandarmadan dev operasyon: Aranan yüzlerce kişi yakalandı

Aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 29 Mart - 4 Nisan’da emniyet ve jandarma ekiplerince kapsamlı çalışma başlatıldı ve hükümlüler yakalandı.

Ankara Valiliği, polis ve jandarmanın operasyonlarında aranan 756 kişinin yakalandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 29 Mart - 4 Nisan’da emniyet ve jandarma ekiplerince kapsamlı çalışma başlatıldı.

Çalışmalarda, 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 6, 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 11, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 27, 5 yıla kadar hapis cezası bulunan 216 ve ifadeye yönelik aranan 496 kişi yakalandı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23