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Yerel Ankara'da polis memurunu şehit eden Yusuf Eray Tekalan'ın 8 farklı suçtan kaydı çıktı
Yerel

Ankara'da polis memurunu şehit eden Yusuf Eray Tekalan'ın 8 farklı suçtan kaydı çıktı

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Ankara'da polis memurunu şehit eden Yusuf Eray Tekalan'ın 8 farklı suçtan kaydı çıktı

Ankara Altındağ'da polis memuru Ahmet Türkoğlu'nu şehit edip kendini vuran Yusuf Eray Tekalan hastanede öldü; 8 farklı suçtan emniyet kaydı çıktı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde polis memuru Ahmet Türkoğlu'nu tabancayla vurarak şehit ettikten sonra aynı silahla kendini vuran Yusuf Eray Tekalan, kaldırıldığı özel hastanede 7 Ekim sabahı öldü. Tekalan'ın emniyette 8 farklı suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı.

Olay, 6 Ekim'de saat 23.30 sıralarında Altındağ'ın Karacaören Mahallesi'nde yaşandı. Polis ekipleri, 'şok' uygulama sırasında 06 GBG 273 plakalı otomobili durdurdu. Ön koltuklarda oturan Yasin A. ile Arif A.'ya kimlik kontrolü yapılırken arka koltuktaki Yusuf Eray Tekalan araçtan indi ve polis memuru Ahmet Türkoğlu'na tabancayla 2 el ateş etti. Tekalan, ardından aynı silahla kendini başından vurdu.

Pursaklar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Ahmet Türkoğlu, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Pursaklar Devlet Hastanesi'nde şehit oldu. Uygulama noktasından kaçmaya çalışan Yasin A. ile Arif A. ise yakalanarak gözaltına alındı.

Tehditten trafik güvenliğine 8 farklı suçtan kayıt

Tekalan'ın 'tehdit', 'hakaret', 'kasten yaralama', 'uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma', 'mala zarar verme', 'taksirle yaralama', 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' ve 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' gibi suçlardan çok sayıda adli suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

Arif A.'nın 'taksirle yaralama', 'uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma' ve 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet kapsamında suç kayıtları bulunduğu, Yasin A.'nın ise 'otodan hırsızlık' ve aynı kanuna muhalefet suçlarından kayıtları olduğu öğrenildi.

Arif A. ile Yasin A.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

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