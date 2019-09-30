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Ankara'da polis memuruna linç girişimi!

Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kazazedenin yakınları izinli olduğu halde yardım için kaza yerine gelen polis memuruna saldırdı.

30 Eylül 2019 Pazartesi 11:07

Olay, Ankara’nın Sincan ilçesi Tandoğan Mahallesi’nde bulunan Yeni Dünya Sokak ile Üst Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre M.T., otomobiliyle sokak üzerinde seyir halindeyken bisikletiyle sokakta dolaşan Z.Y. isimli çocuğa aracıyla çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Z.Y. bisikletten düşerek yaralandı.

İddiaya göre, izin gününde olan ve kazanın olduğu mahallede ikamet eden polis memuru S.G. ise kazayı görerek bisikletten düşen çocuğa yardım etmek üzere olay yerine geldi. Polis Memuru S.G., kazazedenin yakınlarının tepkisiyle karşılaştı. İddiaya göre kazazede Z.Y.’nin yakınları, polis memuru S.G. ile tartıştıktan sonra linç girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları ayırdı.

Kameralara yansıdı

Linç girişimine ilişkin görüntüler, çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından da anbean görüntülendi. Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.

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Haber Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 11:07
  1. Ankara
  2. polise linç

YORUM YAZ

  • YusufYusuf9 dk önce
    Simdide polise saldirmak moda oldu. Millet ozgurlestikce kuduruyor. Ortada caydirici ceza olmayinca olacagi bu.
  • AlïAlï24 dk önce
    O polise teşekkur edeceklerine kavga iyi şeydir kızıştırır,kavga olmadı mı uyku bastırır demişler. Polis yeminine sadık kalmış, böyle polislerin çogalması gerekir. Sirtlan doğası gerisi
  • sukrusukru35 dk önce
    Alın işte bizim millete demokrasinin çok çok bol geldiğinin belgesi.Dünde birisi polisin gırtlağına yapışmıştı,Elini kolunu ukâlâca sallayarak gitmişti.Tepkiler üzerine tutuklandılar.O polislerde yazıklar olsun,Kolunu kıvırıp kelepçeyi takma cesaretini gösteremediler.
  • SesSes36 dk önce
    Yeni Türkiye
  • MuratMurat42 dk önce
    Tek bulunca linç et. Kafanızı seveyim sizin! Demek ki İzinli olduğun zaman yardım bile etmeyeceksin bunlara
  • vesselamvesselam48 dk önce
    İşte o hainleri yakalayıp arka kapıdan salmayın öyle bir yapın ki analarından emdikleri süt burunlarından gelsin
  • bayram erdalbayram erdal48 dk önce
    Polis,sialhını çekse vursa bikaçını suçlu olur?
  • MuratMurat1 sa önce
    Biz millet olarak helak olmamamıza şaşırmak gerekir.İnsanlığımızı çoktan kaybetmişiz.Bunu anlamak için akşam yarım saat haber programlarını izlememiz yeterli.Hayvandan beter olduk diyicem hayvanlara hakaret olacak.
  • Bilal Bilal 1 sa önce
    Kavga Türk milletinin anlaşma dilidir.en ufak bi tartışma kavga ile çözülür.kavgaya hazırlıklı olun.her an sizi bulabilir aynı deprem gibi

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