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Ankara'da patlama! Yaralılar var

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde bulunan bir binada doğalgaz patlaması meydana geldi. Olayda beş kişi yaralandı.

04 Ocak 2019 Cuma 20:23
Ankara'da patlama! Yaralılar var

Ankara'nın Pursaklar ilçesi Turgut Reis Sokak'taki bir binada doğalgaz kaynaklı olduğu tahmin edilen patlama meydana geldi.

Pursaklar ilçesi Turgut Reis Sokak'taki patlama akşam saatlerinde meydana geldi. Patlamanın doğalgaz kaynaklı olduğu tahmin edilirken, yaralıların olduğu bildirildi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 20:23
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