Ankara'da özel halk otobüsü faciası

Ankara'da kontrolden çıkan özel halk otobüsü durağa girdi, kazada ilk belirlemelere göre; 3 kişi hayatını kaybetti.
30 Eylül 2019 Pazartesi 14:42
Ankara'nın Mamak ilçesinde kontrolden çıkan özel halk otobüsü durağa girdi, kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.
Haftanın Özeti
www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.Haber Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 14:42
YORUM YAZ