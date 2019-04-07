Ankara'da oylar yeniden sayılacak mı? Resmi açıklama geldi Ankara İl Seçim Kurulu, Ankara'daki tüm oyların yeniden sayılma talebini kabul etmedi.

Ankara İl Seçim Kurulu, Ankara'daki tüm oyların yeniden sayılması talebini reddetti. Partilerin itirazı Yüksek Seçim Kurulu nezdinde tekrarlama hakkı bulunuyor. Ankara İl Seçim Kurulu AK Parti'nin Ankara'da 12.180 sandıkta tüm oyların yeniden sayılmasına dair talebini reddetti. AK Parti'nin bu karara karşı YSK'ya itiraz etmesi bekleniyor. Bu durumda son sözü YSK söyleyecek.

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