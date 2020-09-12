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Aktüel Ankara'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Aktüel

Ankara'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-09-12 01:20:02 -
Ankara'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

ANKARA (AA) - Ankara'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu öldü.

Çankaya ilçesi Dumlupınar Bulvarı'nda (Eskişehir yolu) yolun karşısına geçmeye çalışan Musa Narlı'ya, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade istikametine giden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 DE 8287 plakalı otomobil çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi geldi. Sağlık ekipleri, Musa Narlı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Gözaltına alınan sürücü ifadesi alınmak üzere 10 Nisan Polis Karakolu'na götürüldü.

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