Ankara’da otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı Ankara’nın Nallıhan ilçesinde bir otomobilin tarlaya uçması sonucu 2 kişi yaralandı.

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde bir otomobilin tarlaya uçması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Ankara-Nallıhan D140 karayolunda meydana geldi. Berat Çalışkan yönetimindeki 41 KY 493 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yoldan geçenlerin ambulansa ve jandarmaya haber vermesiyle yaralılar, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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