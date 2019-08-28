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Ankara’da otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde bir otomobilin tarlaya uçması sonucu 2 kişi yaralandı.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 10:09
Ankara’da otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde bir otomobilin tarlaya uçması sonucu 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Ankara-Nallıhan D140 karayolunda meydana geldi. Berat Çalışkan yönetimindeki 41 KY 493 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yoldan geçenlerin ambulansa ve jandarmaya haber vermesiyle yaralılar, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 10:09
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