Ankara'da otomobil kaçakçılarına yönelik operasyon! Çin, Tayland ve Almanya…

Başkent Ankara'da gerçekleşen operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin Çin, Tayland ve Almanya'dan yurda kaçak yollarla soktukları otomobil yedek parçalarını yurt dışından getirirken özellikle hurda olarak beyan ettikleri ortaya çıktı.

Başkentte otomobil kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonların son 6 ay içerisindeki bilançosuna ulaşıldı. Yurt dışı ülkelerinden kaçak yollarla yurda sokulan ve piyasa değeri milyonlarca lira olan 8 bin 397 adet oto yedek parçasına el konulurken, bu operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Özellikle Çin, Tayland ve Almanya'dan otomobil yedek parçaları getirildiği tespit edilirken, yurda kaçak yollarla sokulan bu malzemelerin Türkiye'ye getirilirken özellikle yurt dışında hurda olarak beyan edildiği ortaya çıktı.

BODRUM KATLARINDA SAKLIYORLAR

Ankara Emniyeti Kaçakçılık şubesi ekiplerince son 6 ay içinde yapılan çalışmalarda şüphelilerin kullanımda olan otomobil yedek parçalarını kaçak yollarla Türkiye'ye getirdikleri ve bu malzemeleri bodrum katlarında depoladıkları belirlendi. Bodrum katlarında depolanan yedek parçaların üzerileri temizlendikten sonra piyasaya sürüldüğü, şüphelilerin bu yöntemle milyonlarca lira vurgun gerçekleştirdikleri belirtiliyor.