0553 313 94 23

Ankara'da otomobil kaçakçılarına yönelik operasyon! Çin, Tayland ve Almanya…

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele şubesi ekiplerince son 6 ay içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda piyasa değeri milyonlarca lirayı bulan kaçak otomobil parçaları ele geçirildiği açıkladı.

13 Temmuz 2018 Cuma 14:25
Ankara'da otomobil kaçakçılarına yönelik operasyon! Çin, Tayland ve Almanya…

Başkent Ankara'da gerçekleşen operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin Çin, Tayland ve Almanya'dan yurda kaçak yollarla soktukları otomobil yedek parçalarını yurt dışından getirirken özellikle hurda olarak beyan ettikleri ortaya çıktı.

Başkentte otomobil kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonların son 6 ay içerisindeki bilançosuna ulaşıldı. Yurt dışı ülkelerinden kaçak yollarla yurda sokulan ve piyasa değeri milyonlarca lira olan 8 bin 397 adet oto yedek parçasına el konulurken, bu operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Özellikle Çin, Tayland ve Almanya'dan otomobil yedek parçaları getirildiği tespit edilirken, yurda kaçak yollarla sokulan bu malzemelerin Türkiye'ye getirilirken özellikle yurt dışında hurda olarak beyan edildiği ortaya çıktı.

BODRUM KATLARINDA SAKLIYORLAR

Ankara Emniyeti Kaçakçılık şubesi ekiplerince son 6 ay içinde yapılan çalışmalarda şüphelilerin kullanımda olan otomobil yedek parçalarını kaçak yollarla Türkiye'ye getirdikleri ve bu malzemeleri bodrum katlarında depoladıkları belirlendi. Bodrum katlarında depolanan yedek parçaların üzerileri temizlendikten sonra piyasaya sürüldüğü, şüphelilerin bu yöntemle milyonlarca lira vurgun gerçekleştirdikleri belirtiliyor.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 14:25
  1. Ankara
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul’da konut fiyatları ne? İstanbul'un hangi ilçesinde konut fiyatları en ucuz
    1. İstanbul’da konut fiyatları ne?..
    2. KPSS-2018/1 yerleştirme sonuçları son..
    3. Gebelik şekeri nedir?
    4. Çocuklarda diş gıcırdatma hastalık..
    5. Şaka gibi... Adnan Oktar'a destek için..
    6. İki aile arasında silahlı kavga: Ölü..
    7. Zekai Aksakallı 15 Temmuz gecesini..
    8. Demirtaş'ın adamları Türk bayrağını..
    9. Fatih Terim'den Tolga Ciğerci'ye..
    10. Dünya Kupası'nda bir ilk! İşte finalin..
    11. KPSS sonuçları açıklandı
    12. Bebeklerde kilo oranı nasıl olmalıdır?
    13. Çin menşeli tansiyon ve kalp..
    14. Eyüpsultan Odayeri köyü nerede?
    15. Kahraman İSKİ çalışanları ödüllendirildi
    16. İşte Oktar'ın servetinin kaynağı! 86..
    17. Sedat Peker hakkında karar verildi!
    18. Nevşehir'deki skandal iddia ile ilgili..
    19. Eyüpsultan Ağaçlı köyü nerede? Ağaçlı..
    20. Akıllara durgunluk veren olay:..
    NATO Zirvesi'nde Trump Erdoğan'ın arkasından bakın ne demiş!
    NATO Zirvesi'nde Trump Erdoğan'ın arkasından bakın ne demiş!
    Beyni yiyip bitiren gıdaların listesi yayınlandı!
    Beyni yiyip bitiren gıdaların listesi yayınlandı!
    Silivri TOKİ kura sonuçları isim listesi 2018 TOKİ Silivri çekiliş
    Silivri TOKİ kura sonuçları isim listesi 2018 TOKİ Silivri çekiliş
    15 Temmuz şehidi Erol Olçok'un kardeşi verilen kararlara tepki gösterdi
    15 Temmuz şehidi Erol Olçok'un kardeşi verilen kararlara tepki gösterdi
    Öldürülen teröristin cebinden şehidin parası çıktı
    Öldürülen teröristin cebinden şehidin parası çıktı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Aleksis Çipras'tan Erdoğan itirafı
    Aleksis Çipras'tan Erdoğan itirafı
    Adnan Oktar çetesinin kaçan eski üyeleri konuştu! Değirmenin suyu...
    Adnan Oktar çetesinin kaçan eski üyeleri konuştu! Değirmenin suyu...